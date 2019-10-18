Баринов: место в сборной надо заслужить, чтобы даже выйти на замену

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о дебюте за сборную России.

«Помню, что пытался сохранить мяч и совершал какие-то немыслимые передачи, когда счёт был 3:0 или 4:0. Ромащенко подошёл в конце и сказал, что две передачи были лишними и надо держать концентарцию до конца. Место в сборной надо заслужить, чтобы даже выйти на замену.

Когда узнал, что будет домашний чемпионат мира, ставил себе цель попасть в заявку. У меня не получилось. Дай бог, чтобы сыграл на Евро. Я уже выигрывал молодёжный чемпионат Европы, второе место тоже занимал, теперь хочется уже в основной сборной оставить памятное пятно.

То, как я себя чувствую в «Локомотиве», и то, как когда вышел играть за сборную, — совершенно разные вещи. Разница большая. Например, Черчесов говорит каждому опорнику: «Не дай бог, я увижу, что вы сзади догоняете нападающего».

Праздновать победы со сборной некогда: собрались, две игры выиграли, разъехались. У нас сейчас чемпионат вон какой интересный, пять команд как плотно идут», — сказал Баринов в интервью клубной пресс-службе, видео доступно на YouTube.