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Пеллегрино покинул пост главного тренера «Леганеса»

Пеллегрино покинул пост главного тренера «Леганеса»
Футбол / Испания 0

«Леганес» на своём официальном сайте объявил об уходе Маурисио Пеллегрино с поста главного тренера команды.

Контракт испанского клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Команду также покинули помощники Пеллегрино. В ближайшее время возглавлять коллектив будут тренеры из второй команды «Леганеса».

Пеллегрино занял пост наставника «Леганеса» в прошлом году и помог команде сохранить прописку в испанской Примере, финишировав с ней на 13-м месте в турнирной таблице. Ранее он также возглавлял «Валенсию», «Эстудиантес», «Индепендьенте», «Алавес» и «Саутгемптон».

«Леганес» после девяти туров располагается на последней строчке в таблице чемпионата Испании лишь с 2 очками в активе.

«Хетафе» победил «Леганес» и поднялся на шестое место в Примере
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