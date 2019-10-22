Пеллегрино покинул пост главного тренера «Леганеса»
«Леганес» на своём официальном сайте объявил об уходе Маурисио Пеллегрино с поста главного тренера команды.
Контракт испанского клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Команду также покинули помощники Пеллегрино. В ближайшее время возглавлять коллектив будут тренеры из второй команды «Леганеса».
Пеллегрино занял пост наставника «Леганеса» в прошлом году и помог команде сохранить прописку в испанской Примере, финишировав с ней на 13-м месте в турнирной таблице. Ранее он также возглавлял «Валенсию», «Эстудиантес», «Индепендьенте», «Алавес» и «Саутгемптон».
«Леганес» после девяти туров располагается на последней строчке в таблице чемпионата Испании лишь с 2 очками в активе.
«Хетафе» победил «Леганес» и поднялся на шестое место в Примере
- 22 октября 2019
-
13:14
-
13:09
-
12:41
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:31
-
11:16
-
10:59
-
10:43
-
10:39
-
10:29
-
10:15
-
10:12
-
09:38
-
09:30
-
09:04
-
08:56
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:31
-
07:01
-
06:53
-
06:41
-
05:36
-
04:35
-
03:40
-
03:29
-
02:22
-
02:09
-
01:49
Партнерский контент