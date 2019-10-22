Пеллегрино покинул пост главного тренера «Леганеса»

«Леганес» на своём официальном сайте объявил об уходе Маурисио Пеллегрино с поста главного тренера команды.



Контракт испанского клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Команду также покинули помощники Пеллегрино. В ближайшее время возглавлять коллектив будут тренеры из второй команды «Леганеса».



Пеллегрино занял пост наставника «Леганеса» в прошлом году и помог команде сохранить прописку в испанской Примере, финишировав с ней на 13-м месте в турнирной таблице. Ранее он также возглавлял «Валенсию», «Эстудиантес», «Индепендьенте», «Алавес» и «Саутгемптон».



«Леганес» после девяти туров располагается на последней строчке в таблице чемпионата Испании лишь с 2 очками в активе.

«Хетафе» победил «Леганес» и поднялся на шестое место в Примере