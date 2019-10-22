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«Обварили заживо». Сестра погибшего футболиста обвинила полицию в смерти брата

«Обварили заживо». Сестра погибшего футболиста обвинила полицию в смерти брата
Футбол / Прочие турниры 0

Марианна Вшивкова, младшая сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» футболиста Ивана Вшивкова, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обвинила полицейских в смерти брата.

Ранее в полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице.

«Вчера моего старшего брата не стало, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, кто прикрывается громким «доблестные сотрудники полиции». Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свою жопу, утверждая, что он сам вырвал батарею… И получил ожог 70% тела. Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!

Нашей семье не нужна жалость, мы просто хотим, чтобы об этой ситуации узнало как можно больше людей, неважно, откуда вы – из Калининграда, Перми или любого другого города страны, чтобы такое больше не произошло с чьим-то другим братом, сыном или отцом. Нашему Ване было всего 36 лет, у него остались двое замечательных детей и любящая его семья. Покойся с миром, братик. Так, как ты, не танцевал никто!» — говорится в сообщении Марианны.

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