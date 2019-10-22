92-летний фанат прилетел на матч «Атлетика» из Уругвая

92-летний болельщик Хосе Луис Идальго прилетел из Уругвая в Бильбао, чтобы посмотреть матч Примеры «Атлетик» — «Вальядолид». Баск иммигрировал в Уругвай в возрасте 20 лет. В итоге через 72 года он вернулся домой, чтобы побывать на стадионе «Сан-Мамес», сообщает El Desmarque.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Movistar.
«Это как возвращение домой, когда у тебя есть мать, которую ты потерял, а она по тебе скучает. И затем ты с ней встречаешься.
Я прилетел сюда не только ради футбола, умерла моя сестра. Я должен был с ней попрощаться. Но поход на «Сан-Мамес» подарил мне положительные эмоции. Такие вещи происходят раз в жизни», — сказал болельщик.
После матча футболисты «Атлетика» встретились с фанатом и поблагодарили его за приезд. Форвард басков Иньяки Уильямс обнял Идальго и заявил, что был тронут его историей.
- 22 октября 2019
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