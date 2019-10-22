«Реал» попытается продать Б. Диаса зимой

Полузащитник «Реала» Браим Диас может покинуть мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает AS. По данным испанского издания, руководство мадридского клуба уже объявило о решении самому футболисту.
Мадридцы хотят получить дополнительные средства для укрепления состава. Также «Реал» может продать Иско и Мариано Диаса.
Диас перешёл в «Реал» в январе 2019 года из «Манчестер Сити», мадридцы заплатили за уроженца Малаги € 15 млн. 20-летний хавбек пропустил основную часть подготовки к сезону из-за травмы. В августе он получил ещё одно повреждение.
В минувшем сезоне Диас принял участие в 11 матчах своего клуба.
По всей видимости, «Реал» зимой попытается приобрести нового полузащитника. В качестве основных кандидатов называются Кристиан Эрикссен («Тоттехэм») и Донни ван де Бек («Аякс»).
- 22 октября 2019
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