«Локомотив» победил «Ювентус» в выездном матче Юношеской лиги УЕФА

В 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА, проводящейся среди команд U19, «Ювентус» принимал «Локомотив». Матч прошёл на поле тренировочного центра бьянконери в Виново и завершился со счётом 1:2.
Гости вышли вперёд на 29-й минуте благодаря точному удару полузащитника Максима Петрова. На 79-й минуте «железнодорожники» удвоили преимущество усилиями защитника Ильи Петухова, реализовавшего пенальти. На 83-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте до минимума – отличился защитник Паоло Гоцци Иверу. В оставшиеся минуты «старой синьоре» так и не удалось уйти от поражения.
«Локомотив», набрав 4 очка, занимает третье место в группе D. «Ювентус» и «Атлетико» (оба – 6) располагаются на первой и второй строчках соответственно. «Байер» (1) замыкает квартет.
- 22 октября 2019
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