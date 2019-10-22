«Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

Пресс-служба «Ростова» показала, что осталось за кадром в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой «Зенита» со счётом 6:1.



В ролике ростовчане показали прибытие команды в Санкт-Петербург, эмоции игроков, тренеров и болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.

Видео можно посмотреть на канале «Ростова» в YouTube.

«Ростов», набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Зенит» (29) — на 2-м месте в таблице.

В следующем туре ростовский клуб на своём поле сыграет с «Сочи». Матч состоится 26 октября. «Зениту» предстоит гостевой матч с «Крыльями Советов» (27 октября).