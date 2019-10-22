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«Манчестер Юнайтед» пожизненно дисквалифицировал болельщика за расизм

«Манчестер Юнайтед» пожизненно дисквалифицировал болельщика за расизм
Футбол / Англия 0

Болельщик «Манчестер Юнайтед» получил пожизненный запрет на посещение матчей клуба за расистские оскорбления защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда в матче 9-го тура чемпионата Англии (1:1), сообщает Daily Mail.

По данным источника, служба безопасности клуба смогла идентифицировать фаната с помощью записей с камер наблюдения и проверке по базе абонементов.

«Расизм и любые формы дискриминации абсолютно неприемлемы и не отражают ценностей нашего клуба.

По итогам расследования расистского инцидента мы навсегда запретили этому фанату посещение матчей «Манчестер Юнайтед».

Этому человеку больше не рады на «Олд Траффорд», и мы хотим подтвердить, что продолжим принимать решительные меры против любого, кто будет участвовать в расистских или дискриминационных действиях", — говорится в заявлении клуба.

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