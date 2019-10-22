«Манчестер Сити» — «Аталанта»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Аталанты» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Фернандиньо, Родри, Менди, Гюндоган, Фоден, Де Брёйне, Марез, Стерлинг, Агуэро.
«Аталанта»: Голлини, Толои, Джимсити, Масьелло, Кастань, Фройлер, де Рон, Госенс, Малиновский, Гомес, Иличич.
«Манчестер Сити» одержал две победы в стартовых турах. Англичане разгромили донецкий «Шахтёр» (3:0) и обыграли загребское «Динамо» (2:0). «Аталанта» потерпела два поражения, уступив «Шахтёру» со счётом 1:2 и проиграв «Динамо» со счётом 0:4.
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