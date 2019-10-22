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Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»

Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Обслуживал матч немецкий арбитр Даниэль Зиберт.

Счёт был открыт на седьмой минуте. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди, которому ассистировал Анхель Ди Мария. На 61-й минуте преимущество французского клуба упрочил Килиан Мбаппе. Через пару минут Икарди оформил дубль с паса Мбаппе. В концовке встречи Мбаппе забил ещё два мяча, оформив хет-трик.

«ПСЖ», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на третьем месте в таблице.

В четвёртом туре «ПСЖ» и «Брюгге» 6 ноября встретятся в Париже.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 5
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Икарди – 7'   0:2 Мбаппе – 61'   0:3 Икарди – 63'   0:4 Мбаппе – 79'   0:5 Мбаппе – 83'
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