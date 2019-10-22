Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Обслуживал матч немецкий арбитр Даниэль Зиберт.
Счёт был открыт на седьмой минуте. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди, которому ассистировал Анхель Ди Мария. На 61-й минуте преимущество французского клуба упрочил Килиан Мбаппе. Через пару минут Икарди оформил дубль с паса Мбаппе. В концовке встречи Мбаппе забил ещё два мяча, оформив хет-трик.
«ПСЖ», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на третьем месте в таблице.
В четвёртом туре «ПСЖ» и «Брюгге» 6 ноября встретятся в Париже.
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