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Лига чемпионов, 3-й тур. Результаты 22 октября

Лига чемпионов, 3-й тур. Результаты 22 октября
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершились матчи первого игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Группа A

«Брюгге» Бельгия – «ПСЖ» Франция — 0:5 (0:1)
Голы: Икарди (7, 63), Мбаппе (61, 79, 83)

«Галатасарай» Турция – «Реал» Испания — 0:1 (0:1)
Гол: Кроос (18)

Группа B

«Тоттенхэм Хотспур» Англия – «Црвена Звезда» Сербия — 5:0 (3:0)
Голы: Кейн (9, 72), Сон Хын Мин (16, 44), Ламела (57)

«Олимпиакос» Греция – «Бавария» Германия — 2:3 (1:1)
Голы: Эль-Араби (23), Гильерме (79) — Левандовски (34, 62), Толиссо (75)

Группа C

«Шахтёр» Украина – «Динамо» Загреб Хорватия — 2:2 (1:1)
Голы: Коноплянка (16), Додо (75) — Ольмо (25), Оршич (60, с пенальти)

«Манчестер Сити» Англия – «Аталанта» Италия — 5:1 (2:1)
Голы: Агуэро (34, 38, с пенальти), Стерлинг (58, 64, 69) — Малиновский (28, с пенальти)

Группа D

«Ювентус» Италия – «Локомотив» Россия — 2:1 (0:1)
Голы: Дибала (77, 79) — Миранчук (30)

«Атлетико» Испания – «Байер» Германия — 1:0 (0:0)
Гол: Мората (78)

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