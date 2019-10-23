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Щенсны: «Локомотив» был в порядке, но левая нога Дибалы сыграла свою роль

Щенсны: «Локомотив» был в порядке, но левая нога Дибалы сыграла свою роль
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Альянц» в Турине, завершилась победой итальянской команды со счётом 2:1.

«Победа далась с трудом, но мы контролировали игру. Мы были терпеливы. „Локомотив“ был в порядке, однако левая нога Дибалы сыграла свою роль. „Локомотив“ повторил оборонительную тактику „Байера“? Россияне играли намного глубже, закрывались в защите. Приходилось проявлять терпение и пробовать разные варианты. В итоге мы сыграли хорошо, но забили только два гола», — приводит слова голкипера туринцев Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport.

«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в таблице. В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.

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