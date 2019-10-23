Бубнов: «Локо» в матче с «Ювентусом» выглядел почти как былые автобусы Моуринью

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Локомотив» (2:1).
«Главный вывод по этой встрече: Сёмин научил «Локомотив» достойно играть с большими европейскими командами. В Турине команда и вовсе заставила серьёзно понервничать явного фаворита. Посмотрите, как радовался «Ювентус» и болельщики на трибунах, когда Дибала оформил дубль. Перед началом матча Роналду не блефовал, когда говорил, что в данный момент главная задача — обыграть «Локомотив».
В первом тайме гости очень грамотно выстроили игру: плотная оборона, ударный кулак в опорной зоне и, по сути, всего три игрока впереди в лице Миранчука, Марио и Эдера, которые тем не менее соорудили гол. «Железнодорожники» отдали мяч сопернику, но долгое время не прижимались к воротам, встречали его в центре поля или на подступах к штрафной. При этом боролись за подборы, ловили «Ювентус» на ошибках. К сожалению, превосходящий в классе соперник был вынужден нагнетать давление и постепенно перешёл в тотальное наступление, не позволяя «Локомотиву» контролировать территорию даже краткие промежутки времени. Впрочем, на мой взгляд, Сёмин всё равно мог бы раньше вмешаться в происходящее, так как его команда после часа игры перестала навязывать даже подобие контригры.
Тем не менее с точки зрения построения оборонительной игры «Локомотив» выглядел очень хорошо, почти как былые автобусы Моуринью. Правда, команды Жозе также превосходили «железнодорожников» в классе. И всё же «Ювентус» при большом количестве подходов и потенциальных угроз создал всего несколько по-настоящему опасных моментов, реализовав два из них. Не исполни Дибала столь замечательный удар на 77-й минуте, возможно, «Локомотив» и дотерпел бы. Во всяком случае до ничьей.
В этом смысле «Локомотиву» не хватило немного везения. В трудной кадровой ситуации в гостевом противостоянии с таким соперником команда Сёмина билась и имела шансы на очки. Однако, когда вжимаешься всеми силами в штрафную, гол в твои ворота рано или поздно придёт. Поставлю «Локомотиву» за игру «четыре с маленьким минусом». Потому что по ходу встречи полностью утратили контроль над мячом», — цитирует Бубнова Sportbox.
- 23 октября 2019
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