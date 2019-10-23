Примера подтвердила, что матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря

Комитет по проведению соревнований согласовал дату проведения матча 10-го тура Примеры «Барселона» — «Реал». Встреча состоится 18 декабря, сообщает Marca.

Изначально планировалось, что «класико» состоится 26 октября, но из-за массовых акций протеста в Барселоне, связанных с арестом каталонских политических лидеров, встреча была перенесена.

Из-за акций протеста «Барселона» уже испытала некоторые сложности. Протестные мероприятия приводят к пробкам в городе, поэтому футболисты «Барселоны» с трудом добирались до аэропорта, чтобы вылететь на матч Примеры с «Эйбаром». Ранее хавбеку «Барсы» Ивану Ракитичу уже пришлось идти пешком из аэропорта.

Изначально Комитет по проведению соревнований выступал против переноса матча на 18 декабря. Организация хотела, чтобы «класико» состоялось 4 декабря.