Примера подтвердила, что матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря

Комитет по проведению соревнований согласовал дату проведения матча 10-го тура Примеры «Барселона» — «Реал». Встреча состоится 18 декабря, сообщает Marca.
Изначально планировалось, что «класико» состоится 26 октября, но из-за массовых акций протеста в Барселоне, связанных с арестом каталонских политических лидеров, встреча была перенесена.
Из-за акций протеста «Барселона» уже испытала некоторые сложности. Протестные мероприятия приводят к пробкам в городе, поэтому футболисты «Барселоны» с трудом добирались до аэропорта, чтобы вылететь на матч Примеры с «Эйбаром». Ранее хавбеку «Барсы» Ивану Ракитичу уже пришлось идти пешком из аэропорта.
Изначально Комитет по проведению соревнований выступал против переноса матча на 18 декабря. Организация хотела, чтобы «класико» состоялось 4 декабря.
- 23 октября 2019
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