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Мариу пообещал, что «Локомотив» не сдастся после поражения от «Ювентуса»

Мариу пообещал, что «Локомотив» не сдастся после поражения от «Ювентуса»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча, проходившая накануне в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Локомотив» открыл счёт в первом тайме, но в концовке пропустил два мяча.

«Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали. Мы все упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов», — написал Мариу в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Жоау Мариу.

«Локомотив» занимает в группе 3-е место, набрав три очка. «Ювентус» и «Атлетико» набрали по семь очков. Турнирную таблицу замыкает «Байер», ещё не набравший очков.

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