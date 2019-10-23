«Славия П» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся 23 октября в 22:00

Сегодня, 23 октября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. В группе F пражская «Славия» будет принимать «Барселону». Встреча состоится на стадионе «Эден» в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мадденом. Помогать ему будут Грэм Стюарт и Дэвид Рум. Резервным рефери на эту встречу назначен Кевин Кланси.
«Боруссия» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав 4 очка. Столько же очков у «Барселоны». «Славия» и «Интер» набрали по итогам двух туров лишь по 1 баллу.
«Славия» в 1-м туре сыграла вничью с «Интером», а затем уступила «Боруссии». «Барселона» обыграла «Интер» и сыграла вничью с «Боруссией».
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