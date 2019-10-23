Гончаренко: ЦСКА не экономит силы в ЛЕ. Слабо представляю такие слова от себя

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче с «Ференцварошем» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы, который состоится в Москве завтра, 24 октября.
«Мы достаточно много матчей венгров посмотрели, как в Лиге Европы, так и во внутреннем чечпионате с отбором Лиги чемпионов. Знаем, что три их игрока с Украины определяют центр поля. Очень много легионеров. Как и любая команда, им присуща игра внутреннего чемпионата – контроль мяча.
Все шутят, что ЦСКА экономит силы на чемпионат России? Нет, это не так. Слабо представляю, как из моих уст может такое прозвучать. Мы должны иметь своё лицо, и все видят, каким образом мы действуем на поле – очень энергозатратно. Мы верим в то, что делаем, и никакой такой установки нет.
«Ференцварош» выбил «Лудогорец» из Лиги чемпионов, но проиграл в группе? Если мы знаем «Лудогорец» как опытного бойца в еврокубках, то «Ференцварош» после долгого перерыва получил свой шанс в еврокубках. У них высокий уровень мотивации, это и объясняет их победу над «Лудогорцем». Для всех сейчас очень важным является быстрый забитый или пропущенный мяч», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 23 октября 2019
-
16:48
-
16:42
-
16:34
-
16:32
-
16:28
-
16:27
-
15:59
-
15:51
-
15:51
-
15:51Шейдаев зимой может покинуть «Динамо» Эксклюзив
-
15:23
-
15:11
-
14:51
-
14:46
-
14:36
-
14:31
-
14:15
-
13:53
-
13:47
-
13:42
-
13:31
-
13:31
-
13:00
-
12:50
-
12:32
-
11:53
-
11:52
-
11:49
-
11:36
-
11:36
-
11:26
-
11:06
-
10:49
-
10:31
-
10:19