Гончаренко: ЦСКА не экономит силы в ЛЕ. Слабо представляю такие слова от себя

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче с «Ференцварошем» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы, который состоится в Москве завтра, 24 октября.



«Мы достаточно много матчей венгров посмотрели, как в Лиге Европы, так и во внутреннем чечпионате с отбором Лиги чемпионов. Знаем, что три их игрока с Украины определяют центр поля. Очень много легионеров. Как и любая команда, им присуща игра внутреннего чемпионата – контроль мяча.



Все шутят, что ЦСКА экономит силы на чемпионат России? Нет, это не так. Слабо представляю, как из моих уст может такое прозвучать. Мы должны иметь своё лицо, и все видят, каким образом мы действуем на поле – очень энергозатратно. Мы верим в то, что делаем, и никакой такой установки нет.



«Ференцварош» выбил «Лудогорец» из Лиги чемпионов, но проиграл в группе? Если мы знаем «Лудогорец» как опытного бойца в еврокубках, то «Ференцварош» после долгого перерыва получил свой шанс в еврокубках. У них высокий уровень мотивации, это и объясняет их победу над «Лудогорцем». Для всех сейчас очень важным является быстрый забитый или пропущенный мяч», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Обляков: о «Ференцвароше» знаю немного