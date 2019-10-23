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Роджерс: смешно говорить, что «Лестер» претендует на чемпионский титул

Роджерс: смешно говорить, что «Лестер» претендует на чемпионский титул
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс выразил мнение, что его команда не является претендентом на чемпионский титул английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Смешно говорить, что „Лестер“ претендует на чемпионский титул. Я думаю, все признают, что „Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ — две главные команды турнира. И есть группа команд, которые следуют за ними.

Мы не должны забывать, какую цель ставили перед собой в начале сезона. Поэтому подобные разговоры не отвлекают нас.

Мы сыграли девять матчей в чемпионате Англии и хорошо стартовали. С февраля, когда я пришёл в „Лестер Сити“, мы набрали много очков и хорошо играем. Это будет длинный сезон, мы только в начале пути», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

«Лестер Сити», набрав 17 очков, занимает 3-е место в АПЛ. Отставание клуба от лидирующего «Ливерпуля» составляет 8 очков.

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