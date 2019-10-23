«Лилль» — «Валенсия»: Черышев открыл счёт

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев открыл счёт в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

На 63-й минуте Парехо пасом на правый фланг запустил Гамейро, тот от края штрафной прострелил в центр, Черышев мяч обработал и пробил точно в дальний угол.

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев принял участие в трёх матчах Лиги чемпионов, в которых стал автором одного забитого мяча. На его счету также один гол и одна результативная передача в шести матчах испанского национального чемпионата.

Матч «Лилль» — «Валенсия» проходит в Лилле на стадионе «Пьер-Моруа». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лилль» — «Валенсия».