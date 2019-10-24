Месси повторил рекорд Роналду и Рауля в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 33-м разным клубам в Лиге чемпионов, сообщает Gracenote Live. Аргентинец отличился в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Славией» (2:1).
Таким образом, «Славия» стала третьим клубом, в ворота которого Месси забивал в Лиге чемпионов. Аргентинец повторил рекорд нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывшего форварда «Реала» Рауля, которые также забивали в ворота 33-х различных команд в матчах Лиги чемпионов.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Gracenote Live.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Лионель Месси провёл 3 матча, в которых забил 1 гол. После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав 7 очков. В следующем туре каталонский клуб на своём поле встретится со «Славией». Поединок состоится 5 ноября.
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