Ребров: «Ференцварош» постарается выйти из группы, но это непросто

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров признался, что рад работать в венгерском клубе.

«Я действительно рад работать в этой команде. Я знаю её историю. Это самая титулованная команда Венгрии. Она заслуживает того, чтобы играть в Лиге Европы. Мы не были здесь 15 лет. В прошлом сезоне мы выиграли чемпионат Венгрии, попали в Лигу Европы. Я считаю, это большой успех для «Ференцвароша» и подарок болельщикам, которые, как видите, заполняют стадион. Они заслужили эти победы.

Это клуб с огромной армией болельщиков, отличной инфраструктурой. Это не только футбольный клуб. У нас на базе более 20 видов спорта. Много успехов у «Ференцвароша» не только в футболе. Приятно представлять такой клуб в Венгрии и на международной арене.

Как я сказал, нужно концентрироваться на каждом матче, набирать очки. Конечно, я бы хотел, и мы стараемся выйти из группы, но это непросто. У игроков практически нет опыта выступлений в этом турнире, но в каждом матче мы будем достойно играть, достойно представлять Венгрию и пытаться набирать очки», — приводит слова Реброва пресс-служба УЕФА.