С.Ребров: не многие клубы в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.



«Прекрасно знаю Сергея Кузнецова и его отца, который является легендой „Ференцвароша“. Если бы мы играли со „Спартаком“, то посоветовался бы с Сергеем перед матчем. Но сейчас можно найти достаточно информации в интернете, я много знаю о ЦСКА, особо с Сергеем не общался. Есть команда профессионалов, которые изучают соперника и дают нам информацию.

Последний сезон играл в России, выигрывал чемпионство с «Рубином», рад этому. Но это совсем другая история, сейчас другие задачи и команда. Рад, что наша команда спустя 15 лет вернулась в Лигу Европы. Это важный турнир для Будапешта и всей Венгрии. Семака уважаю за его работу в «Зените», это был суперигрок и талантливый тренер, который имеет даже в его возрасте большую перспективу. Но по поводу ЦСКА я с ним не говорил, он не выдавал секретов.

ЦСКА представлять не надо, почти каждый год они играют в Лиге чемпионов, сейчас в Лиге Европы. Не многие команды в России показывают такой интенсивный футбол, как ЦСКА. Все игроки нацелены на быстрый отбор мяча. В середине поля есть игроки, которые хорошо обращаются с мячом и работают интенсивно. Они имеют хороший подбор игроков. Что касается поражения в Болгарии, то ЦСКА создавал достаточно моментов, пропустили пять, но такое случается. «Эспаньол» практически ничего не создал, ЦСКА не заслуживал таких результатов. Но против соперников высокого уровня иногда случаются такие поражения», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.