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В Бразилии футболист симулировал травму. Когда началась атака, он резко вскочил

В Бразилии футболист симулировал травму. Когда началась атака, он резко вскочил
Футбол / Южная Америка 0

В матче 27-го тура бразильской Серии А между «Ботафого» и «ССА Масейо» произошёл курьёзный эпизод.

На 37-й минуте, когда счёт был 1:0, полузащитник хозяев Леонардо Валенсия столкнулся с соперником на фланге и рухнул на газон, изобразив травму. Спустя несколько секунд «Ботафого» прервал атаку гостей, и защитник команды выбил мяч в сторону лежавшего чилийца. Валенсия, осознав, что у него есть возможность начать контратаку, резко вскочил на ноги и побежал в сторону ворот соперника.

Матч в итоге завершился победой «Ботафого» со счётом 2:1, а «ССА Масейо» с 79-й минуты играл в меньшинстве. С турнирной таблицей чемпионата Бразилии можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Видео доступно на «Чемпионате».

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