Рамос оштрафован на € 1 млн за уклонение от уплаты налогов

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос был признан виновным в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает El Mundo, 33-летнего футболиста оштрафовали на € 1 млн за нарушение закона о налогах, связанное с имиджевыми правами. Рамос уже выплатил половину суммы, однако признавать свою вину отказывается и уже заявил о намерении оспорить решение суда. В дальнейшем игрок рассчитывает на возврат выплаченных им € 500 тыс.
Рамос является воспитанником «Севильи», цвета которой защищал с 2002 по 2005 год, после чего перебрался в «Реал». За 14 лет защитник завоевал со «сливочными» 20 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании, два Кубка и три Суперкубка страны, четыре Кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре трофея клубного чемпионата мира.
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