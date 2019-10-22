Рамос побил рекорд Лиги чемпионов по числу матчей среди защитников

Защитник «Реала» Серхио Рамос стал рекордсменом Лиги чемпионов по числу матчей среди защитников, сообщается в «твиттере» MisterChip.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (в данный момент счёт 1:0, перерыв) стал для Рамоса 121-м в турнире, и по этому показателю он обошёл экс-игрока «Реала» Роберто Карлоса (120). В Лиге чемпионов Рамос забил 12 мячей, отдал восемь результативных передач, получил 36 жёлтых и три красные карточки.

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В составе «Королевского клуба» 33-летний защитник четырежды чемпион Испании, а также четырежды победитель Лиги чемпионов. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2021 года.