Видаль признался, что недоволен положением в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль признался, что его не устраивает положение в каталонском клубе. Чилиец начал матч 3-го тура Лиги чемпионов со «Славией» на скамейке запасных. Каталонцы победили со счётом 2:1.

«Конечно, я расстроен, что не вышел в старте. Но главное, что мы выиграли. Сложно быть резервистом, когда находишься в хорошей форме и готов играть. Но таково решение тренерского штаба. Надеюсь, что дальше мне будут давать больше игрового времени, продолжу упорно работать», — цитирует Видаля Fox Sports.

В текущем сезоне Видаль принял участие в восьми матчах, при этом в стартовом составе он вышел лишь на игру с «Севильей». Лишь в двух матчах, в которых Видаль выходил на замену, он провёл на поле более 20 минут.