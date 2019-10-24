«Я никогда не нравился пожилым тёткам». Уткин ответил Канделаки

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая не исключила, что он хочет возглавить канал вместо неё.



«Я думал, ей уже хватило, но, оказывается, она была на радио и сказала: «Я очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет в мой адрес. Может ли быть такое, что он хочет вместо меня возглавить «Матч ТВ»?» Я работаю на своём канале. Мой канал зарабатывает на рекламе, у него растёт база подписчиков, у меня хорошие комментарии от них – ну, в целом более или менее. И мало того, мой канал ещё и показывает английскую Премьер-лигу. Вот возникает вопрос: скажите, пожалуйста, какого хрена мне хотеть возглавить какой-то «Матч ТВ»? Который глубоко убыточен, который ругают зрители, у которого подписчиков на «Матч Премьер» гораздо меньше, чем у меня здесь на YouTube, и в придачу он ещё и не показывает английский футбол.



Но самый главный вопрос: а почему, собственно, вместо? Дело в том, что «Матч ТВ» в чём совершил революцию, так это в том, что наполнил новым смыслом выражение «генеральный продюсер». Обязанности генерального продюсера на «Матче» несколько меньше, чем обязанности уборщицы. Уборщице тоже нужно ничего не трогать, но она ещё должна убрать за другими. А генеральный продюсер обязан ничего не трогать и ни во что не лезть, но ещё и не обязан ни за кем убирать. Поэтому слово «вместо» тут совершенно не уместно.



Мало того, Тине кажется, что у меня масса свободного времени. Что ж, действительно, пожилые тётеньки, к сожалению, не входят в круг зрителей моего канала. Это вообще мой бич – я никогда не нравился пожилым тёткам. Девушкам нравился, совсем пожилым женщинам нравлюсь тоже – эффект бабушки и внука. А вот тёткам – нет. Надеюсь, вы меня научите, как привлечь их внимание», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

«Всё проваливается, к чему ты прикасаешься». Уткин обратился к Канделаки