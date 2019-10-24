«Начинайте вечеринку». Фанаты ЦСКА устроили красочный перформанс на матче ЛЕ

Болельщики московского ЦСКА устроили красочный перформанс на домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем», сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Фанаты «армейцев» развернули большой баннер: We are coming up, get the party started (Мы на подходе, начинайте вечеринку).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч ЦСКА — «Ференцварош» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». К 18-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ференцварош», набрав 1 очко, занимает третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (0) — четвёртое.
ЦСКА и «Ференцварош» снова встретятся в 4-м туре. Матч состоится в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» 7 ноября, начало — в 23:00 мск.
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