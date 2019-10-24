«Карабах» и АПОЭЛ поделили очки в матче Лиги Европы
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы азербайджанский «Карабах» принимал кипрский АПОЭЛ. Встреча прошла в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» и завершилась со счётом 2:2.
Первый гол забил хавбек «Карабаха» Даниэль Кинтана на 13-й минуте. До перерыва АПОЭЛ вышел вперёд — отличились защитник Николас Иоанну и нападающий Линус Халлениус. Ничью хозяевам принёс защитник Аилтон, отличившийся на 58-й минуте.
«Карабах», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы А Лиги Европы, АПОЭЛ (1) — последнее, четвёртое.
«Карабах» и АПОЭЛ снова встретятся в 4-м туре. Матч состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 7 ноября, начало — в 20:55 мск.
Посмотреть календарь Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
Лига Европы. Группа A. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
1:0 Кинтана – 13' 1:1 Медведев – 29' (автогол) 1:2 Халлениус – 45' 2:2 Аилтон – 58'
Португальцы обошли нас в рейтинге УЕФА. Объясним, что это значит
Всё плохо.
- 24 октября 2019
-
23:09
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:38
-
22:31
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:04
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:49
-
21:46
-
21:22
-
21:01
-
20:57
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
19:57
-
19:53
-
19:20
-
19:17
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:22
-
18:04
Партнерский контент