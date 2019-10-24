«Карабах» и АПОЭЛ поделили очки в матче Лиги Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы азербайджанский «Карабах» принимал кипрский АПОЭЛ. Встреча прошла в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол забил хавбек «Карабаха» Даниэль Кинтана на 13-й минуте. До перерыва АПОЭЛ вышел вперёд — отличились защитник Николас Иоанну и нападающий Линус Халлениус. Ничью хозяевам принёс защитник Аилтон, отличившийся на 58-й минуте.

«Карабах», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы А Лиги Европы, АПОЭЛ (1) — последнее, четвёртое.

«Карабах» и АПОЭЛ снова встретятся в 4-м туре. Матч состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 7 ноября, начало — в 20:55 мск.

Посмотреть календарь Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».