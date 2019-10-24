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«Карабах» и АПОЭЛ поделили очки в матче Лиги Европы

«Карабах» и АПОЭЛ поделили очки в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы азербайджанский «Карабах» принимал кипрский АПОЭЛ. Встреча прошла в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол забил хавбек «Карабаха» Даниэль Кинтана на 13-й минуте. До перерыва АПОЭЛ вышел вперёд — отличились защитник Николас Иоанну и нападающий Линус Халлениус. Ничью хозяевам принёс защитник Аилтон, отличившийся на 58-й минуте.

«Карабах», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы А Лиги Европы, АПОЭЛ (1) — последнее, четвёртое.

«Карабах» и АПОЭЛ снова встретятся в 4-м туре. Матч состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 7 ноября, начало — в 20:55 мск.

Посмотреть календарь Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа A. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
1:0 Кинтана – 13'   1:1 Медведев – 29' (автогол)   1:2 Халлениус – 45'   2:2 Аилтон – 58'
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