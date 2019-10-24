Серия поражений ЦСКА в Лиге Европы достигла трёх матчей
Московский ЦСКА проиграл «Ференцварошу» из Будапешта в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:1.
Для ЦСКА это поражение стало уже третьим подряд в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Ранее «армейцы» на своём поле со счётом 0:2 проиграли барселонскому «Эспаньолу» и в гостях потерпели разгром в матче с «Лудогорцем» из Разграда — 1:5.
ЦСКА занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы. В следующем туре команда Виктора Гончаренко снова встретится с «Ференцварошем». Встреча состоится в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» 7 ноября, начало — в 23:00 мск.
Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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