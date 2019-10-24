Хавбек «Ференцвароша» Харатин: ЦСКА играл достойно

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин дал комментарий после победы со счётом 1:0 в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.
«Первый тайм был за ЦСКА, они хорошо давили и прессинговали. У них были моменты. Во втором тайме мы переломили ход событий, ЦСКА прессинговал не так уверенно, и в конце мы забили решающий гол.
Мы смотрели эти игры, знали, что ЦСКА любит прессинговать и не любит сидеть в обороне, играет на результат и для болельщиков. Я считаю, что они играли достойно. Моменты у них есть. У нас тоже были, и мы свои не забивали. Это футбол, надо двигаться дальше.
Будем готовиться дальше, впереди три игры. В Будапеште будет очень интересная игра. Загадывать рано, сможем ли выйти в плей-офф. Бороться будем до конца», — передаёт слова Харатина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 24 октября 2019
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