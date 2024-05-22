Украинский игрок «Торпедо» получит российское спортивное гражданство к сезону-2024/2025

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что украинский футболист чёрно-белых Руслан Червяков должен получить российское спортивное гражданство к началу следующего сезона.

«Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в неё, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком. По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры чётко прописаны по части срока», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Олега Кононова набрала 44 очка за 33 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», которые заработали 63 очка. Ранее «Химки» и махачкалинское «Динамо» уже обеспечили себе выход в Премьер-Лигу. 19-летний Червяков в нынешнем сезоне провёл 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. За «Торпедо» правый вингер выступает с лета 2023-го.