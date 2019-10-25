Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance. Техническим спонсором клуба станет Nike

«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance. Техническим спонсором клуба станет Nike
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» выиграл судебное заседание у американской компании New Balance, которая в настоящее время является техническим спонсором клуба, сообщает Liverpool Echo.

По итогам рассмотрения дела было решено отклонить жалобу производителя спортивной экипировки. Таким образом, красные смогут расстаться с фирмой следующим летом, когда истечёт контракт.

Ожидается, что новым техническим спонсором «Ливерпуля» станет Nike, с которым была достигнута договорённость несколько недель назад.

Ранее сообщалось, что в контракте «Ливерпуля» с New Balance прописан пункт, по условиям которого компания может остаться техническим спонсором клуба, если повторит самое выгодное предложение конкурента. Фирма была готова платить красным столько же, сколько и Nike, однако мерсисайдцы не хотели продолжать с ней сотрудничество.

New Balance судится с «Ливерпулем» за право остаться его техническим спонсором
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019