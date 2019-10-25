«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance. Техническим спонсором клуба станет Nike

«Ливерпуль» выиграл судебное заседание у американской компании New Balance, которая в настоящее время является техническим спонсором клуба, сообщает Liverpool Echo.
По итогам рассмотрения дела было решено отклонить жалобу производителя спортивной экипировки. Таким образом, красные смогут расстаться с фирмой следующим летом, когда истечёт контракт.
Ожидается, что новым техническим спонсором «Ливерпуля» станет Nike, с которым была достигнута договорённость несколько недель назад.
Ранее сообщалось, что в контракте «Ливерпуля» с New Balance прописан пункт, по условиям которого компания может остаться техническим спонсором клуба, если повторит самое выгодное предложение конкурента. Фирма была готова платить красным столько же, сколько и Nike, однако мерсисайдцы не хотели продолжать с ней сотрудничество.
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