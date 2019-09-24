New Balance судится с «Ливерпулем» за право остаться его техническим спонсором

Американская компания New Balance подала в суд на «Ливерпуль», техническим спонсором которого является.
Как сообщает The Athletic, в последние месяцы красные вели переговоры с ведущими производителями спортивной экипировки в связи с истекающим следующим летом контрактом с NB. Главным претендентом на сотрудничество с «Ливерпулем» был Nike, и недавно сторонам удалось достигнуть договорённости, по условиям которой фирма выплачивала бы мерсисайдцам £ 70 млн (почти € 80 млн) в год, что стало бы рекордной сделкой для клуба и превзошло нынешние условия на £ 25 млн (€ 28 млн).
Однако в действующем контракте «Ливерпуля» с New Balance прописан пункт, по условиям которого компания может остаться техническим спонсором клуба, если повторит самое выгодное предложение конкурента. NB готов воспользоваться этой возможностью, однако красные не хотят продолжать сотрудничество и предпочитают работать с Nike. Конфликт предстоит разрешить суду.
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