Фанат «Селтика» свалился с трибуны, празднуя гол в ворота «Лацио»
Один из болельщиков «Селтика» бурно праздновал гол в ворота «Лацио» в матче 3-го тура Лиги Европы. Шотландский клуб после первого тайма уступал со счётом 0:1, но во второй половине встречи забил два мяча. Победный гол хозяева забили за минуту до конца основного времени.
Фанат так бурно праздновал успех своей команды, что свалился с трибуны. Судя по всему, болельщик избежал серьёзных травм.
После этой победы «Селтик» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. ЧФР «Клуж» занимает второе место (6), «Лацио» — третье (3), замыкает таблицу «Ренн» (1).
В следующем туре Лиги Европы «Селтик» сыграет с «Лацио» в гостях.
- 25 октября 2019
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