Фанат «Селтика» свалился с трибуны, празднуя гол в ворота «Лацио»

Один из болельщиков «Селтика» бурно праздновал гол в ворота «Лацио» в матче 3-го тура Лиги Европы. Шотландский клуб после первого тайма уступал со счётом 0:1, но во второй половине встречи забил два мяча. Победный гол хозяева забили за минуту до конца основного времени.

Фанат так бурно праздновал успех своей команды, что свалился с трибуны. Судя по всему, болельщик избежал серьёзных травм.

После этой победы «Селтик» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. ЧФР «Клуж» занимает второе место (6), «Лацио» — третье (3), замыкает таблицу «Ренн» (1).

В следующем туре Лиги Европы «Селтик» сыграет с «Лацио» в гостях.

Видео можно посмотреть в «Телеграме».