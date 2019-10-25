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Сульшер: не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной

Сульшер: не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер остался недоволен действиями свой команды в матче 3-го тура Лиги Европы с «Партизаном». Встреча, проходившая в Белграде, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил Антони Марсьяль.

«На мой взгляд, во втором тайме мы хорошо действовали в своей штрафной, грамотно оборонялись. Соперник заставил нас садиться глубоко. Я недоволен действиями команды на чужой половине поля, мы должны начинать защищаться ещё у чужой штрафной. Думаю, в нынешнем сезоне нам это неплохо удавалось. Но во втором тайме этого не было вовсе.

Нужно решить эту проблему. Мы не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» в матче Лиги Европы
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