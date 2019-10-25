«Лишь поменяли ноги». Х. Мартинес стал врачом и посетил Л. Эрнандеса в больнице

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес решил поддержать партнёра по команде — Лукаса Эрнандеса, который перенёс операцию на правой ноге. 31-летний хавбек нарядился доктором и навестил пациента.

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«Единственное, что мы поменяли, — это ноги. Правую ногу пришили вместо левой, а левую — вместо правой. Теперь вы правша. За исключением этого нюанса, хирургическое вмешательство было успешным. Желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — сказал Мартинес во время визита к Эрнандесу.

Эрнандес перешёл в «Баварию» минувшим летом из мадридского «Атлетико» за € 80 млн. В нынешнем сезоне Лукас принял участие в шести матчах немецкой Бундеслиги, в которых получил две жёлтые карточки. В Лиге чемпионов защитник провёл две встречи.