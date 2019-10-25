«Лишь поменяли ноги». Х. Мартинес стал врачом и посетил Л. Эрнандеса в больнице

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес решил поддержать партнёра по команде — Лукаса Эрнандеса, который перенёс операцию на правой ноге. 31-летний хавбек нарядился доктором и навестил пациента.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Единственное, что мы поменяли, — это ноги. Правую ногу пришили вместо левой, а левую — вместо правой. Теперь вы правша. За исключением этого нюанса, хирургическое вмешательство было успешным. Желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — сказал Мартинес во время визита к Эрнандесу.
Эрнандес перешёл в «Баварию» минувшим летом из мадридского «Атлетико» за € 80 млн. В нынешнем сезоне Лукас принял участие в шести матчах немецкой Бундеслиги, в которых получил две жёлтые карточки. В Лиге чемпионов защитник провёл две встречи.
- 25 октября 2019
-
21:53
-
21:53
-
21:39
-
21:24
-
21:17
-
21:02
-
20:45
-
20:35
-
20:14
-
20:12
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
19:21
-
19:19
-
18:59
-
18:39
-
18:32
-
18:18
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:41
-
17:39
-
17:37
-
17:27
-
17:24
-
17:23
-
17:05
-
17:05
-
16:35
-
16:31
-
16:30
-
16:14
-
16:00