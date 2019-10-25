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Д. Комбаров рассказал о финансовых условиях разрыва контракта со «Спартаком»

Д. Комбаров рассказал о финансовых условиях разрыва контракта со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о финансовых условиях разрыва контракта со «Спартаком».

«Уход – это и моя инициатива в том числе. Что касается того, что говорилось, что клуб выплатил мне под сто миллионов рублей за разрыв контракта, то не знаю, откуда вы такую сумму взяли. Данные не разглашаются. Но были определённые контрактные отношения, клуб предложил условия расторжения, я их принял. Всё», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Полностью интервью Дмитрия Комбарова появится на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых защитник провёл 274 матча и забил 27 мячей.

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