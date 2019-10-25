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Головин отдал результативную передачу в матче чемпионата Франции с «Нантом»

Головин отдал результативную передачу в матче чемпионата Франции с «Нантом»
Футбол / Франция 0

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором результативной передачи в выездной встрече 11-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».

В середине первого тайма Головин отдал пас форварду Виссаму Бен-Йеддеру, который открыл счёт в матче.

У Александра эта результативная передача стала уже второй в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. В активе 23-летнего россиянина также два забитых мяча.

Матч «Нант» — «Монако» сейчас проходит в Нанте на стадионе «Ля Божуар». К 33-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей.

«Нант», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице французского первенства, «Монако» (12) — на 14-м.

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

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