Головин отдал результативную передачу в матче чемпионата Франции с «Нантом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором результативной передачи в выездной встрече 11-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».
В середине первого тайма Головин отдал пас форварду Виссаму Бен-Йеддеру, который открыл счёт в матче.
У Александра эта результативная передача стала уже второй в чемпионате Франции в нынешнем сезоне. В активе 23-летнего россиянина также два забитых мяча.
Матч «Нант» — «Монако» сейчас проходит в Нанте на стадионе «Ля Божуар». К 33-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей.
«Нант», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице французского первенства, «Монако» (12) — на 14-м.
Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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