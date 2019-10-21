Жардим: без Головина «Монако» смогла победить «Ренн»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча чемпионата Франции с «Ренном» (3:2).
«Эта победа очень важна для «Монако», потому что после поражения в матче с «Монпелье» мы должны были доказать, что можем играть иначе. Эта победа помогла нам вновь обрести уверенность в себе, улучшить позиции в таблице. Мы вновь обрели положительный настрой. Эта победа была заслуженной.
Наши игроки показали, что у них есть игровой и волевой запас. Без Головина, Желсона и Балло-Туре команда смогла добиться положительного результата. Это очень хорошая новость для нас.
В составе нашей команды есть два высококлассных форварда с разным стилем игры. Один из них играет агрессивно и высоко, вступает в дуэли с другими футболистами, а другой более техничен и умеет действовать под пристальной опёкой в штрафной. Наша задача — помочь этим форвардам играть в своём стиле, радуя зрителя отличными результатами и хорошим футболом", — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».
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