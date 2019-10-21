Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жардим: без Головина «Монако» смогла победить «Ренн»

Жардим: без Головина «Монако» смогла победить «Ренн»
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча чемпионата Франции с «Ренном» (3:2).

«Эта победа очень важна для «Монако», потому что после поражения в матче с «Монпелье» мы должны были доказать, что можем играть иначе. Эта победа помогла нам вновь обрести уверенность в себе, улучшить позиции в таблице. Мы вновь обрели положительный настрой. Эта победа была заслуженной.

Наши игроки показали, что у них есть игровой и волевой запас. Без Головина, Желсона и Балло-Туре команда смогла добиться положительного результата. Это очень хорошая новость для нас.

В составе нашей команды есть два высококлассных форварда с разным стилем игры. Один из них играет агрессивно и высоко, вступает в дуэли с другими футболистами, а другой более техничен и умеет действовать под пристальной опёкой в штрафной. Наша задача — помочь этим форвардам играть в своём стиле, радуя зрителя отличными результатами и хорошим футболом", — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

Жардим: уверен, «Монако» вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019