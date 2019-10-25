Д. Комбаров: на съёмочной площадке прозвали Беном Аффлеком

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал об участии в съёмках фильма «Перевод с немецкого».

«Что касается тренерской лицензии и съёмок в кино, то одно другому не мешает. И Pro обязательно получу, и тренировать, возможно, буду. Но всё это позже. Если есть возможность, почему бы заранее не побеспокоиться о будущем. А что касается кино, хотел сняться в фильме о войне — Первой мировой или Великой Отечественной. И такая мечта осуществилась.

Представляю ли себя Винни Джонсом? Так, чтобы играть в кино постоянно, — пока нет. Хотя опыт интересный, мне понравилось. Режиссер сказал: «Вообще огонь». А на съёмочной площадке меня прозвали Беном Аффлеком.

Из актёров нравятся Венсан Кассель, Леонардо ди Каприо. Из режиссёров — Мартин Скорцезе", — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.