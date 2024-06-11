Тренер Бельгии Тедеско рассказал, на чём нужно сфокусироваться для успешной игры на Евро

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о важности атмосферы в коллективе, а также высказался о составе национальной команды.

«С тактикой ещё определимся. Здесь возможны изменения, но важно создать хорошую атмосферу. Полагаю, что все горят желанием победить, однако необходимо, чтобы атмосфера была максимально позитивной, потому что нелегко провести вместе много дней или даже недель. Надеюсь, это будут именно недели, и сейчас надо в первую очередь сфокусироваться на атмосфере.

Думаю, у нас много ярких игроков, много молодёжи, которая в ближайшие месяцы сделает ещё один шаг в своём развитии. Кто-то перейдёт в более солидные клубы, и это очень интересно. У нас уже очень много вариантов. Команда может быть очень гибкой в зависимости от того, кто в форме и готов сыграть. Мы уже способны играть по-разному», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.