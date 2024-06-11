Мостовой — о неустойках в «Химках»: в этом весь наш российский футбол

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что «Химки» заплатят 50 млн рублей неустойки уволенному тренеру Андрею Талалаеву.

«Неудивительно, что в «Химках» такие неустойки. Пришёл Писарев — в девяти турах получил восемь поражений. В итоге ушёл с неустойкой. В этом весь наш российский футбол. Лишнее подтверждение, почему все так рвутся в российский футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о решении руководства «Химок» уволить Андрея Талалаева после выхода клуба в РПЛ. Подмосковный клуб рассматривает назначение бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Помимо Слишковича, клуб наравне с ним рассматривает Игнашевича.

