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Комбаров: Каррера никогда не говорил мне, что я не тяну

Комбаров: Каррера никогда не говорил мне, что я не тяну
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера никогда не говорил ему в лицо, что он не соответствует уровню красно-белых.

«Каррера никогда лично мне не говорил, что я не тяну. Если бы он так думал, то мог бы подойти, пообщаться. С другой стороны, я видел, что люди, которые имели влияние на тренера, пытались сделать какие-то вещи. Но не бывает такого, чтобы какой-то человек вдруг захотел и убрал одного, второго. У кого-то, конечно, могут быть свои мечты и планы, но они не всегда совпадают с мнением людей, которые принимают решения», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых защитник провёл 274 матча и забил 27 мячей.

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