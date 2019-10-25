Сердеров забил 8-й мяч в чемпионате Хорватии, выйдя в лидеры среди бомбардиров
Бывший полузащитник ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за «Интер», укрепил лидирующие позиции в бомбардирской гонке чемпионата Хорватии.
В матче 13-го тура первенства страны с «Вараждином» 25-летний хавбек отметился результативным ударом с 11-метровой отметки. Этот гол стал единственным во встрече. У Сердерова это уже восьмой мяч в 10 матчах чемпионата Хорватии. Он вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки первенства. На один мяч меньше в активе форварда «Осиека» Мирко Марича, сыгравшего на 2 матча больше.
В турнирной таблице чемпионата Хорватии «Интер» занимает 7-е место из 10 команд.
Напомним, Сердеров является воспитанником «Анжи». В России он также поиграл за ЦСКА, «Урал», «Крылья Советов» и «Енисей».
Экс-хавбек ЦСКА Сердеров вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Хорватии
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