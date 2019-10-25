Докампо: проблема «Рубина» в том, что ни один из нападающих не забивает

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо подвёл итоги домашнего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).

«Повторяется история. Начинаем хорошо. У нас были моменты, но во втором тайме, наверное, соперник был немного лучше, чем в первом. Футбол состоит из моментов, моменты были и у нас и у них. Надеемся, что всё впереди.

Не знаю, что с реализацией у Кьяртанссона. Мы тренируемся, делаем на этом акцент. Он старается, очень хочет забить, поэтому, думаю, всё будет хорошо.

Не скажу, что Кьяртанссон лучше работает на тренировках, чем Марков. Наша проблема в том, что ни один из нападающих не забивает. Мы просили Видара сделать определённую работу, он её сделал, но голов нет, а это самое главное у нападающих. Исходя из схемы «Урала», они хотели, чтобы мы их прессинговали, нужно было забегать за спины сопернику. В такой игре мы действительно могли выпустить Маркова, но вышел Бека Микелтадзе и хорошо открывался за спинами, хорошо цеплялся за мяч, играл головой, делал такую работу, которая не всем заметна.

В состоянии ли Кварацхелия проводить больше времени? Возвращаемся к разговорам, которые были в начале сезона, когда он усиливал игру, выходя со скамейки. Планировали поменять Зурико немного раньше, но было решено выпустить сначала Микелтадзе вместо Кьяртанссона. Наверное, можно было выпустить Хвичу раньше», — приводит слова Докампо пресс-служба «Рубина».