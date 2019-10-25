Бикфалви получил травму в матче с «Рубином»

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви из-за травмы не смог доиграть выездной матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

Во втором тайме 31-летний румынский футболист получил повреждение правого бедра в столкновении с защитником «Рубина» Егором Сорокиным. На 76-й минуте вместо него на поле вышел форвард Павел Погребняк.

Матч «Рубин» — «Урал» проходит в Казани на стадионе «Центральный». К 85-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команда из Екатеринбурга, набрав 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, казанский клуб (15) — на девятом.

Посмотреть календарь матчей российского первенства сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».