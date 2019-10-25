«Монако» обыграл «Нант», у Головина результативная передача

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Монако». Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, отправивший мяч в ворота соперника на 22-й минуте. Российский полузащитник монегасков Александр Головин записал в актив одну результативную передачу.

Для «Монако» эта победа стала второй подряд и четвёртой в последних пяти встречах чемпионата Франции. «Нант» потерпел второе поражение кряду.

«Нант», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (15) — восьмое.

Календарь матчей французского первенства сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».