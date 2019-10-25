«Монако» обыграл «Нант», у Головина результативная передача
В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Монако». Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, отправивший мяч в ворота соперника на 22-й минуте. Российский полузащитник монегасков Александр Головин записал в актив одну результативную передачу.
Для «Монако» эта победа стала второй подряд и четвёртой в последних пяти встречах чемпионата Франции. «Нант» потерпел второе поражение кряду.
«Нант», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (15) — восьмое.
Календарь матчей французского первенства сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Франция - Лига 1. 11-й тур
25 октября 2019, пятница. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 1
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 22'
Жардим: без Головина «Монако» смог победить «Ренн» — хорошая новость
- 26 октября 2019
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:36
-
00:31
-
00:24
-
00:18
- 25 октября 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:24
-
23:08
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
21:58
-
21:53
-
21:53
-
21:39
-
21:24
-
21:17
-
21:02
-
20:45
-
20:35
-
20:14
-
20:12
Партнерский контент