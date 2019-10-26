«Лестер Сити» — второй клуб после «Арсенала» с двумя хет-триками в матче АПЛ

«Лестер Сити» одержал победу в выездном матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 9:0 в пользу гостей.

В составе «лис» по хет-трику оформили нападающие Джейми Варди и Айосе Перес. Таким образом, «Лестер Сити» стал второй командой в истории Премьер-лиги, футболисты которой забили по три мяча за один матч.

До этого такое удалось только игрокам лондонского «Арсенала» Роберу Пиресу и Джермейну Пеннанту, которые 7 мая 2003 года оформили по хет-трику в домашней встрече с «Саутгемптоном» (6:1).

«Лестер», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 11-м туре «лисы» сыграют с «Кристал Пэлас». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» 3 ноября, начало — в 17:00 мск.