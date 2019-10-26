Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер Сити» — второй клуб после «Арсенала» с двумя хет-триками в матче АПЛ

«Лестер Сити» — второй клуб после «Арсенала» с двумя хет-триками в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

«Лестер Сити» одержал победу в выездном матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 9:0 в пользу гостей.

В составе «лис» по хет-трику оформили нападающие Джейми Варди и Айосе Перес. Таким образом, «Лестер Сити» стал второй командой в истории Премьер-лиги, футболисты которой забили по три мяча за один матч.

До этого такое удалось только игрокам лондонского «Арсенала» Роберу Пиресу и Джермейну Пеннанту, которые 7 мая 2003 года оформили по хет-трику в домашней встрече с «Саутгемптоном» (6:1).

«Лестер», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 11-м туре «лисы» сыграют с «Кристал Пэлас». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» 3 ноября, начало — в 17:00 мск.

0:9!!! «Лестер» вошёл в историю, а «Саутгемптон» — вляпался
Что это было?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019