9:0 в гостях! Это точно АПЛ?

«Лестер» в этом сезоне не отличался повышенной кровожадностью в атаке. Забивал в среднем по 1,78 гола за тур, одержав за предыдущие девять туров всего одну крупную победу — 5:0 над «Ньюкаслом». В Саутгемптоне парни Брендана Роджерса точно с цепи сорвались — просто разорвали в клочья одноимённую команду. Не обошлось без небольшого содействия судьи Марринера из Бирмингема, но валить все свои беды на человека со свистком хозяевам точно не стоит. Сами виноваты — опозорились по полной программе.

Только один гол гости забили в равных составах: уже на 10-й минуте Бенджамин Чилвел пробил под рукой местному вратарю Ангусу Ганну.

После удаления Райана Бертранда «Лестер» просто измывался над поплывшим аутсайдером. Защитник «Саутгемптона» неуклюже обработал мяч и тут же сумасбродно, открытой подошвой влетел в голеностоп Айосе Пересу. Поделом красная.

Месть испанца за грубость была страшна — хет-трик! Особенно красив и изящен был третий гол Айосе. Легко оторвавшись от защитника и приняв на грудь закидушку от Харви Барнса, Перес вторым касанием переправил мяч в сетку ворот бедняги Ганна.

Джейми Варди, верно, про себя подумал: «А я чем хуже?» — и во втором тайме настиг испанского камрада. Два мяча англичанин провёл с игры, а заключительный — с пенальти, на четвёртой компенсированной минуте.

Благодаря хет-трику Варди вышел на первое место в гонке бомбардиров Премьер-лиги, на один точный удар опередив Тэмми Абрахама из «Челси» и Серхио Агуэро из «Манчестер Сити». У него теперь 9 голов, у них — по 8.

Пропустив 9 (!) безответных мячей, «Саутгемптон» потерпел самое сокрушительное поражение в своей 133-летней истории. До сих пор крупнее 0:8 он не проигрывал, а дома больше шести безответных мячей не пропускал. Оба антирекорда обновлены — с ума сойти…